Харків’янин намагався вивезти з України коштовності

Харків. 29 травня. УНІАН. Учора в пункті пропуску «Готівка» затримали чоловіка, який намагався незаконно вивезти з України старовинні монети та ювелірні вироби. Порушник заховав їх у середині м’якої іграшки.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, під час перевірки пасажирів рейсового автобуса «Харків – Бєлгород» прикордонно-митна оглядова група використала металошукач. З його допомогою в середині м’якої іграшки – ведмедика із сердечком – знайшли контрабанду. Серед поролону в іграшковій тварині були заховані три поліетиленові пакети із 12 монетами невстановленого номіналу з металу бурого та сріблястого кольору та 21 предметом у вигляді кулонів, медальйонів та брошок.

Власника ведмедика, 28-річного жителя Харкова, затримали, а вилучену в нього антикварну контрабанду передали до митниці для її оцінки.