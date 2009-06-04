На місці падіння літака не знайшли ні живих, ні загиблих

«На місці падіння літака Air France в Атлантичному океані не виявлено тих, хто вижив і немає тіл загиблих», - заявив міністр оборони Бразилії Нельсон Жобім.

«Тіла та ті, хто вижив, не знайдені», - заявив Жобім на прес-конференції в місті Бразиліа.

За словами міністра, кораблі ВМФ Бразилії вже прибули в район падіння літака і ведуть пошуки уламків літака.

Міністр виключив вірогідність теракту як причини падіння літака Air France. За його словами, характер масляної плями на поверхні океану суперечить цій версії.

«Немає жодних ознак цього», - сказав він.

«Перші уламки літака вже виявлені і мають бути підняті з води в четвер», - повідомив міністр. «Після цього вони будуть передані на експертизу французьким спеціалістам», - сказав Нельсон Жобім, пише РИА «Новости».

Літак A330-200 компанії Air France рейса Af447, на борту якого були 228 чоловік, вилетів о 01.00 за московським часом з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро імені Тома Жобіма минулої неділі і повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля близько 12.00 за київським часом у понеділок, проте зв’язок з літаком був втрачений через чотири години після вильоту.

За деякими даними, лайнер потрапив над Атлантикою в грозовий фронт і у нього вийшла з ладу електросистема.

У вівторок бразильська влада заявила, що в Атлантичному океані на місці можливого падіння А330-200 приблизно в тисячі кілометрах на північний схід від узбережжя Бразилії виявлені уламки, у тому числі літакові крісла. У середу представник Генштабу Франції підтвердив приналежність знайдених в Атлантиці уламків зниклому A330-200.

Тим часом, ще один пасажирський авіалайнер, що належить авіакомпанії Southwest Airlines, зробив у середу аварійну посадку в аеропорту американського міста Окленд після того як в нього ударила блискавка.

На борту авіалайнера, що прямував з міста Окленд в Бурбанк, знаходилися 53 пасажири. Пілот вирішив повернутися в аеропорт Окленда, оскільки там є відділення авіакомпанії з технічного обслуговування, де пізніше літак пройшов техогляд на предмет безпеки і незабаром буде знов допущений до експлуатації.

За даними представника авіакомпанії, інциденти з ударами блискавки часто трапляються з літаками, конструкція яких дозволяє благополучно переносити подібні удари.

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