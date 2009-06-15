Завтра на Сході близько 30° тепла

Харків. 15 червня. УНІАН. Протягом наступних двох днів на Харківщині утримається суха погода, температура у вівторок і середу – близько 30° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 16 червня на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. У західних, а вдень місцями і в північних областях пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди шквал 15-20 м/с, у західних областях в окремих пунктах град; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 20-25 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на крайньому заході місцями 20-23°, у Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Вночі по області без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

15 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Алушти 18°), у Дніпрі біля Києва 19°.