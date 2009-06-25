Сьогодні - сесія облради

Харків. 25 червня. УНІАН. Сьогодні відбудеться пленарне засідання XLII сесії Харківської обласної ради 5-го скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного внесено близько 30 питань.

Зокрема, депутати планують розглянути хід виконання двох комплексних програм – соціального захисту населення Харківської області та розвитку гуманітарної сфери, які були затверджені в лютому 2009 року.

На сесії також планується ухвалити три звернення до керівництва України: з приводу ситуації, що склалася з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

про необхідність виділення державної допомоги для вирішення питань, пов`язаних з підготовкою і проведенням у Харкові Євро-2012; про підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо державної підтримки Донецька, Львова, Харкова на період підготовки і проведення Євро-2012).

Також на розгляд депутатів будуть представлені такі питання: внесення змін до обласного бюджету на 2009 рік, створення спеціалізованої школи-інтернату для обдарованих дітей, що проживають у сільській місцевості, проведення Дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» та інші.

Пряму трансляцію пленарного засідання здійснюватимуть телеканали «ОТБ» і «Фора». Крім того, за ходом пленарного засідання можна буде спостерігати в Інтернеті за адресою: www.live.kharkov.tv, повідомили у прес-службі.