Ющенко присвоїв почесні звання бандуристкам Юракадемії

За внесок у розвиток української культури

Харків. 25 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 468/2009 присвоїв почесне звання «Народний артист України» артистам тріо бандуристок професійного театру-студії Палацу студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, м. Харків. Як йдеться в оприлюдненому Інтернет-представництвом глави держави документі, почесне звання присвоєно «за вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, високий професіоналізм та багаторічну плідну творчу діяльність» артисткам-вокалісткам Олені ГИЗИМЧУК, Юлії МЕЛІХОВІЙ і Тетяні СЛЮСАРЕНКО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter