Завтра на Сході також припікатиме

Харків. 25 червня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західній та південній частинах короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території переважно без опадів, лише у північних областях в окремих районах короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 16-21°, на півдні та сході до 23°; вдень 27-32°, у східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями 35-37°, у західних областях 23-28°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 15-20°.

У Київській області у п’ятницю в окремих районах очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.