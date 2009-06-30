Ярослав Ющенко отримав партійне підвищення

Харків. 30 червня. УНІАН. Заступника голови Харківської облдержадміністрації Ярослава ЮЩЕНКА обрано заступником Ради партії «Наша Україна».

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», таке рішення було ухвалене 27 червня на першому засіданні оновленої Ради партії по завершенню VII з’їзду.

Головою Ради партії «Наша Україна» обрано главу Секретаріату Президента України Віру УЛЬЯНЧЕНКО. Першим заступником голови Ради обрано Володимира МОЙСИКА, заступниками голови - Зіновія ШКУТЯКА.

Політрада обрала Президію, до складу якої увійшли 26 осіб.

Також політрада затвердила Романа БЕЗСМЕРТНОГО на посаді голови Центрального виконавчого комітету партії.

Крім того, Рада ухвалила рішення про створення комісії для проведення перереєстрації членів Київської міської організації «Нашої України».