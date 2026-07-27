У КНДР зробили гучну заяву після повідомлень про нових солдатів для війни РФ в Україні

Відомо, що КНДР постачає війська та озброєння для підтримки війни Росії.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Уна засудила заклики до денуклеаризації, заявивши, що ядерна зброя країни є її "найпотужнішим щитом". Водночас Україна попередила, що до військових дій РФ можуть приєднатися ще більше солдатів КНДР. Про це пише Bloomberg.

"Позиція КНДР є рішучою та чіткою: ядерне стримування є найнадійнішим щитом національного суверенітету та найвищою гарантією його захисту", - наголосила Кім Йо Чжон у заяві.

Вона висловила ці зауваження, критикуючи спільну заяву міністрів закордонних справ на Регіональному форумі АСЕАН. За словами сестри лідера КНДР, ядерний статус Північної Кореї є "остаточним і незворотним", а її "ядерний потенціал буде послідовно оновлюватися без жодних затримок".

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Така заява зʼявилася після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче отримати від Північної Кореї ще 30 тисяч солдатів та додаткові пускові установки для балістичних ракет, не вказавши джерело цієї інформації.

"З червня у Воронезькій області Росії тривають підготовчі роботи до їхнього прийому", - попередив глава держави.

Водночас офіційні особи США та Південної Кореї наголосили, що КНДР постачає війська та озброєння для підтримки війни Росії проти України.

"Минулого тижня міністр закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хю зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним, який подякував Північній Кореї за підтримку його військових зусиль", - нагадало Bloomberg.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна Геннадій Хазан заявив, що у Росію завезли десятки ракет із КНДР, якими битимуть по Україні. За його словами, балістика - це будь-яке фізичне тіло, яке рухається по балістичній траєкторії.

"Тому, є ракети балістичні, є ракети крилаті і це різне. Це засіб, яким він доставляється до цілі по балістичній траєкторії. Є багато різноманітних їх типів. Вони літають на різні відстані. На превеликий жаль, до Києва дістають ті ракети, хоча там будуть і на 400 км, тобто на менші відстані", - сказав експерт.

Також експерти вважають, що КНДР використовує уроки війни РФ проти України для підготовки до нового конфлікту. Крім того, КНДР працює над розширенням виробництва як дронів "Шахед", так і менших БпЛА за допомогою РФ.

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