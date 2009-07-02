У ДТП в Краснопавлівці загинули двоє чоловіків

Двоє чоловіків загинули в дорожній аварії в селищі Краснопавлівка. За даними облуправління МНС, на трасі Лозова-Мерефа зіткнулися ВАЗ-2103 і Chevrolet.

ДТП сталося вчора близько шостої години вечора. Водій та пасажир «Жигулів» загинули. Водій Chevrolet постраждав – його відправили дот лікарні.

Рятівників викликали на місце аварії через те, що ВАЗ був сильно деформований та дістати загиблих чоловіків можна було тільки за допомогою спецінструментів. До того ж, у Chevrolet через зіткнення було пошкоджене газове обладнання, тому рятівники змивали паливо з проїжджої частини, щоб уникнути пожежі. Усі роботи, за інформацією прес-служби, закінчилися тільки до години ночі.

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