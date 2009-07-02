У Лозовій на звалищі знайшли 11 мінометних мін

60 боєприпасів знищили піротехніки за минулу добу. Два артснаряди знайшли на вулиці Котлова під час земляних робіт, ще один в селі Киселі Первомайського району, розповідають у прес-службі облуправління МНС.

Артснаряд знищили в Дергачівському районі, а з траси в Ізюмському районі МНСники вивезли 3 мінометних міни. У Лозовій на території сміттєвого звалища були знайдені 11 мінометних мін, а в селі Святушенко (теж Лозівський район) – 42 ручні гранати. Усі боєприпаси часів ВВв вивезли у безпечне місце та ліквідували.

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