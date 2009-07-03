«Свобода» подала в суд на владу Харкова за знесення трамваю на Пушкінській

Харків. 3 липня. УНІАН. Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» судитиметься за повернення трамваю на вулицю Пушкінську.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Свободи», 1 липня голова ХОО ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА подав адміністративний позов про скасування рішення виконкому Харківської міськради №258 від 3 червня цього року. Саме це рішення «узаконило» остаточне закриття трамвайного руху вулицею Пушкінською.

Свободівці наголошують, що ліквідацію життєво важливої для харківців трамвайної лінії ХМР мотивувала «неможливістю безпечної експлуатації трамвайного полотна та необхідністю вдосконалення організації руху громадського транспорту в центральній частині міста». Демонтаж колій почався за два місяці до сумнозвісного рішення. Тоді ліквідацію полотна було офіційно названо «регламентними роботами з метою дослідження стану підземних комунікацій».

Харківська «Свобода» заявляє, що «закриття трамвайного руху Пушкінською є злочинним з кількох причин»: «по-перше, трамвайними маршрутами користувалися переважно пенсіонери – особи, для яких пересування містом становить певні фізичні труднощі. Наразі різні ділянки Пушкінської сполучені лише метрополітеном. Мовиться про три станції, що розташовані на трьох лініях, через що пасажири змушені робити пересадки і втрачати час. Таким чином, дієвої альтернативи трамвайному руху Пушкінською немає».

«По-друге, - зазначають автори заяви, - у випадку заміни трамваїв автобусами автоматично зросте вартість проїзду вулицею. Водночас, трамвай є екологічно-чистим видом транспорту, а заміна такого на автомобільні перевезення у екологічно-напружених містах, до яких належить Харків, є протизаконним».

Свободівці вважають, що «скасування рішення виконкому ХМР №258 від 3 червня 2009 року стане першим кроком на шляху до відновлення і розбудови мережі міського електротранспорту».

У прес-службі повідомили, що позов подано до Дзержинського районного суду Харкова. У якості третьої особи пропонується долучити ХКП «Міськелектротранс».