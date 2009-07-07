Завтра частина Харкова залишиться без води

Харків. 7 липня. УНІАН. Восьмого липня частина Харкова залишиться без води.

Як повідомляє сайт міськради, відключення відбудеться тимчасово у середу, 8 липня з 8-ї години ранку до 8-ї ранку четверга, 9 липня.

За інформацією КП «Вода», у зв’язку з ремонтними роботами в мережах міського водогону повністю буде припинене водопостачання:

частини Московського, Київського та Фрунзенського районів, обмежених вул. вул. Н.Ужвій, К.Корка, Ак.Павлова, Героїв праці, Барабашова, сел. Шевченки, р.Харків, вул. Наринською, вул. Районною, р.Немишля, пр. Тракторобудівників, Салтівським шосе, вул. Гв.Широнінців, вул. Механізаторською, вул. Тимурівців, вул. Гв.Широнінців до вул. Н.Ужвій, а також МЖК «Інтернаціоналіст».