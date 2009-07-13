Сьогодні Аваков збирає колегію

08:22, 13 липня 2009
Харьків
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Питання порядку денного

Харків. 13 липня. УНІАН. Сьогодні під головуванням керівника області Арсена АВАКОВА відбудеться засідання колегії облдержадміністрації.

Як повідомляє сайт ОДА, на порядок денний засідання винесено питання про розвиток природно-заповідного фонду та екомережі області згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні».

Учасники засідання також мають обговорити стан використання та розвиток меліорації в Харківській області.

Засіданн в облдержадміністрації розпочнеться о 9.00.

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