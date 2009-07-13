Сьогодні Аваков збирає колегію
08:22, 13 липня 2009Харьків
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Питання порядку денного
|Арсен Аваков
Як повідомляє сайт ОДА, на порядок денний засідання винесено питання про розвиток природно-заповідного фонду та екомережі області згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні».
Учасники засідання також мають обговорити стан використання та розвиток меліорації в Харківській області.
Засіданн в облдержадміністрації розпочнеться о 9.00.
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