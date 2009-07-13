Харків. 13 липня. УНІАН. 11% росіян вважають гетьмана України Івана Мазепу героєм українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН у Москві, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Зокрема, майже кожен третій росіянин не знає, хто такий Мазепа (30%). Ті ж, кому відомо про цю особу, частіше вважають його клятвопорушником і зрадником (26%), а також героєм українського народу, далекоглядним політиком, борцем за незалежність України (11%).

24% нейтрально оцінюють Мазепу, вважаючи, що це неоднозначна історична постать зі своїми достоїнствами й вадами. Важко відповісти – 9% респондентів.

Також майже половина росіян правильно вказує ім`я полководця, який очолював російську армією в Полтавській битві, – Петро I (47%). Невірні відповіді респонденти дають значно рідше: 7% вважають, що військами командував Олександр I, 3% - Іван Грозний, по 2% - Павло I або Микола I.

Втім, 28% росіян взагалі не знають, хто з російських імператорів очолював армію в битві під Полтавою. 11% важко відповісти на дане питання.

На запитання, з ким саме билися російські війська в Полтавській битві, респонденти відповідають таким чином: 60% дають правильну відповідь – зі шведами. Помиляються лише 14%: 7% вважають, що воювала російська армія з французами, 4% - з поляками, 3% - з німцями. Не мають уявлення про те, з ким була битва, 19%. Важко відповісти – 6%.

Опитування ВЦВГД було проведено 4-5 липня. Опитано 1600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.