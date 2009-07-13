Курси валют у комбанках Харкова

Долара 7,63 - 7,71 грн.

Харків. 13 липня. УНІАН. На 13 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,65 грн. (продаж - 7,78 грн.), євро - 10,6 грн. (10,95 грн.), Базис - 7,68 (7,75), 10,68 (10,82), Меркурій - 7,63 (7,73), 10,65 (10,8), Реал-банк - 7,71 (7,77), 10,7 (10,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 13 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.44 (на 10 липня – 762.2400) 100 EUR – 1059.8678 (на 10 липня – 1066.3738 ) 10 RUR – 2.3800 (на 10 липня – 2.3904).

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