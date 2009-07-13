Харківському бізнесмену спалили Тойоту Land Cruiser і Мерседес

Харків. 13 липня. УНІАН. Автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Mercedes ML 320, що належать харківському підприємцеві Антону Підвезьку, вночі 13 липня були підпалені невідомими. Як повідомив SQ пострадавший, перший автомобіль, який стояв біля будинку за адресою проспект Правди, 5, згорів повністю, другий, що знаходився на стоянці неподалік від супермаркету «Восторг» по ул.Клочківській, встигли згасити охоронці стоянки.

У тому, що це був підпал, А.Підвезько не сумнівається - за його словами, поблизу автомобілів знайдено залишки пляшок з бензином, і є свідки підпалу. Очевидці пожежі викликали пожежників та міліцію. Підприємець написав заяву у Дзержинський райвідділ міліції Харкова.

21 травня таким же способом був підпалений ще один автомобіль цього підприємця, а також автомобіль його бізнес-партнера. За словами А.Підвезька, пожежники встановили, що причиною запалення автомобіля став саме підпал. «Проте правоохоронні органи досі не порушили кримінальної справу, - зазначив підприємець. - Мені не давали ніяких ухвал, мене не визнали таким, що постраждав». З проханням втрутитися і знайти палія А.Підвезько після першого підпалу звернувся до прокурора Харківської області Василя Синчука.

У ГУ МЧС в Харківській області SQ повідомили, що бригада пожежників виїжджала вночі 13 липня на гасіння машини у дворі будинку на проспекті Правди, 5. Пожежники встановлюють причини загоряння.