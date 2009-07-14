Харків оновить Лєніна

Харків. 14 липня. УНІАН. У Харкові розпочато роботи з реконструкції пам`ятника Владіміру Лєніну.

Як повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА, в міському бюджеті на 2009 рік на виконання робіт з капітального ремонту пам`ятника В.Лєніну передбачені асигнування в сумі 296 тис. грн.

За даними В.КІТАНІНА, у ході робіт планується здійснити реставрацію гранітних блоків (481 шт.), розшивання і заповнення швів, поліровку поверхні, реставрацію сходинок (325 шт.), очищення металевого постаменту.

Довідка. Пам’ятник В.Лєніну був відкритий у Харкові на площі Дзержинського 5 листопада 1963 р. На п`єдесталі з червоного граніту встановлена бронзова фігура вождя заввишки 8,5 м. Спільна висота пам`ятника 20,2 м. На постаменті висічені тематичні рельєфи, що змальовують групу революціонерів, які йдуть під червоним прапором на бій за Радянську владу, і групу трудівників країни – будівельників нового, комуністичного суспільства. Автори проекту пам`ятника скульптори М. Вронський, О.Олійник, архітектор О. Сидоренко.