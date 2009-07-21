ХЕЛЗ масово набирає верстатників

ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (ХЕЛЗ) оголосив набір робочих за спеціальностями: токар, фрезерувальник, налаладчик.

Як повідомив УНІАН генеральний директор заводу Олександр ЧКАЛОВ, найближчим часом підприємство планує прийняти близько 40 верстатників. Він сказав, що завод відчуває дефіцит кадрів через значне збільшення обсягів замовлень. «Виробнича програма липня становить 19 тис. виробів, що у півтора рази більше, ніж у травні. Наближаємося до повного завантаження докризового періоду», - відзначив А.ЧКАЛОВ.

Зокрема, як уточнив директор, через спекотне літо зберігається великий попит на поливні насоси, а до осені очікується початок сезонних продажів свердловинних насосів, лінійка яких останнім часом значно розширена, а також нової продукції заводу - корморізок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (ХЕЛЗ) є найбільшим в Україні виробником асинхронних електродвигунів, а також широкого модельного ряду електронасосів. Входить до складу індустріальної групи «УПЕК». На підприємстві зараз зайнято більше 500 чоловік.