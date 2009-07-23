Які імена обирають харків’яни для своїх дітей

Орина, Єва, Кіра, Ростислав, Арсеній, Ілля, Іван, Всеволод – ці імена найчастіше дають своїм дітям харків’яни в 2009 році, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Найпопулярніші імена в Україні з початку цього року – Максим та Анастасія. Ними найчастіше нарікали новонароджених.

Як відзначив міністр юстиції Микола Онищук, посилаючись на дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції, загалом, за словами міністра, популярними з початку року є понад 20 імен, більшість з яких тримають «першість» вже не перший рік. Так, новонароджених дівчаток найчастіше нарікають Анастасією, Софією, Анною, Дарією, Валерією, Марією, Єлизаветою, Олександрою та Поліною. Хлопчиків – Максимом, Віктором, Олександром, Кирилом, Денисом, Данилом, Андрієм, Артемом, Дмитром, Владиславом, Ярославом, Нікітою, Єгором.

Спостерігаються й певні регіональні особливості щодо найпопулярніших імен для новонароджених. Наприклад, у Львівській області це – Назар, Маркіян, Тарас, Богдан, у Рівненській – Крістіна, Каріна, Роман, у Київській – Єгор, Назар, в Одеській – Ксенія, Микола, у Житомирській – Ангеліна, Вероніка, Катерина, Олексій, у Миколаївській – Матвій, Кіра, Кароліна, Руслана, Уляна, Аліна, в Івано-Франківській – Ольга, Таїсія, Юлія, Марта, Діана, Василь, Іван, у Закарпатській – Тетяна, Ангеліна, Ніколетта, Юрій, Михайло, у Вінницькій області – Альона, Павло, Гліб, у Києві – Маргарита, Катерина, Аріна, Михайло, Тимофій, у АР Крим – Аліна, Володимир.

А от у розряд рідкісних потрапили досить поширені раніше імена – Жанна, Ляля, Сніжана, Інна, Алла, Таміла, Ніка, Аліса, Варвара, Діна, Майа, Веніамін, Леонід, Анатолій, Аристарх, Лев, Євдоким, Мирон, Архип, Кузьма, Герман.

З початку року дівчаток нарікали і такими іменами, як Квіта, Цвітана, Меліса, Согдіана, Шахроза, Шахла, Іаоса, Валенсія, Філадельфія, Олімпіада, Афіна, Клеопатра, Офєлія. Хлопчиків - Річерд, Тіхмур, Іслям, Алладін, Крішна, Едем, Нізамі, Платон, Христофор, Одісей, Нерон, Мілан, Братислав.

Траплялися й дивні імена при реєстрації новонароджених. Дівчаток нарікали Анастасія-К’яра, Хана-Фані, Ілес Елвіс, Марія-Світозар, Ієреєм-Карина, Злата Гевал, Жужа, Оріанка, Забава, Рябіна, Тюльпан, Мрія, Мілліанера, Алмаза, Аркана, Радість, Ріка, Мілина, Цариця, Панна, хлопчиків - Тео Малколм, Саміддулло, Дісемміарт, Євгеній-Цзихань, Азап-Назар, Добромисл, Принц, Володар, Самара.

Продовжують користуватися популярністю в українців й іноземні імена. Серед них найчастіше для дівчаток обирають імена Аніта, Сімона, Глорія, Наомі, Каміла, Ніколь, Ніколєтта, Дженіфер, Даніела, Домініка, Еммануела, Емілія, Еріка, Рената, Ванесса, Мадонна, Магдалена, Франческа, Мірабелла, Саманта, Скарлет, Луіза, для хлопчиків – Марк, Себастьян, Рафаель, Ернест, Крістіан, Оскар, Давід, Леонард, Річард, Якоб, Рауль, Армандо.

Які імена обирають харків’яни для своїх дітей у 2009 році

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