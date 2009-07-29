Заборгованість населення Харківщини за ЖКП зменшилася

Заборгованість населення Харківської області за житлово-комунальні послуги (ЖКП) протягом червня зменшилась на 2,7% до 1 064,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

За його даними, цього вдалося досягти за рахунок того, що у червні населення сплатило за ЖКП (включаючи погашення боргів попередніх періодів) 124,3% від нарахованих за місяць сум або 117,6 млн. грн.

Зокрема, суттєво зменшилась заборгованість за централізоване опалення – на 2,5% та за газопостачання – на 15%. У той же час протягом червня збільшилась борги за утримання будинків і прибудинкових територій – на 2,4% та за централізоване водопостачання і водовідведення – на 2,6%.

В облстаті уточнили, що у загальній сумі заборгованості за ЖКП найбільшу питому вагу (78,7%) має заборгованість мешканців обласного центру - 838,5 млн. грн. А з цієї суми найбільша сума – це борги за опалення – 61,2%. Крім того, суттєвими є також борги за централізоване водопостачання та водовідведення (15,9%), за утримання будинків і прибудинкових територій (13,6%) й газопостачання (9,3%).