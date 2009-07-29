У Харкові здійснений напад на лікарів швидкої допомоги

На лікарів швидкої допомоги напав чоловік. Це трапилося 27 липня увечері, коли медики прибули за викликом.

Повідомлялося, що жінку побив чоловік. Але, за словами заступника міського голови Ігоря Шурми, лікарі самі стали жертвами: вони отримали тілесні ушкодження.

Наряд міліції прибув за викликом «сигнальної кнопки» (вони працюють завдяки встановленій системі супутникового зв’язку (GPS). Правоохоронці затримали чоловіка і доставили його до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. За фактом нападу на бригаду «швидкої допомоги» порушена кримінальна справа.

«Ми особисто контролюватимемо розслідування цього випадку, та будемо доводити такі справи до кінця, аби нападники на лікарів понесли відповідне покарання», - підкреслив Ігор Шурма.

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