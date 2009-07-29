Викладачам вузів Харкова загрожує безробіття

Вищим навчальним закладам Харкова загрожує скорочення штату викладачів. Це може статися внаслідок зменшення контингенту студентів.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні освіти та науки Харківської облдержадміністрації, цьогоріч уперше за останні роки міністерства, які виступають замовниками на підготовку фахівців, зменшили вузам регіону ліцензований обсяг на 100 місць, хоча раніше він зростав.

Третину від ліцензованого обсягу становить державне замовлення (в 2008 р. воно дорівнювало 36. На решту місць вузи набирають студентів на навчання за контрактом.

Скільки буде бажаючих навчатися власним коштом, вузи точно не знають. Ціни ж на освітні послуги зросли в цілому на 10-30%, а на окремі спеціальності – на 50-60%. При цьому вартість навчання за контрактом у вузах державної та приватної форми майже не відрізняється.

Доводка УНІАН. У Харківській області нараховується 94 вищих навчальних заклади, з яких 31 - III-IV рівня акредитації. У вузах III - IV рівнів акредитації працює понад 16 тис. викладачів.