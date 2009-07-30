КРУ виявило в Харківській області фінансові порушення

У першому півріччі цього року Контрольно-ревізійне управління в Харківській області виявило на 502 об`єктах контролю фінансових порушень на суму близько 43 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар обласного КРУ Інна ВАРЧЕНКО.

За її словами, найбільше порушень стосувалися незаконного витрачання коштів - 32 млн. грн. На недоотримані суми і нецільові витрати припадає, відповідно, майже 6 і 3 млн. грн. Найменше порушень стосуються недостачі коштів - 0,97 млн. грн.

Як сказала І.ВАРЧЕНКО, найчастіше зустрічалися порушення касової дисципліни, в нарахуванні зарплати, при розрахунках за ремонтно-будівельні роботи, а також порушення тендерного законодавства.

За результатами ревізій органами служби подано 523 пропозиції про застосування фінансових санкцій, ініційовано 79 позовів перед органами прокуратури.

Матеріали 255 ревізій передано правоохоронним органам. Крім того, пред`явлено 69 позовів до суду з відшкодування винними особами виявлених втрат.