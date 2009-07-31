Fitch підтвердив рейтинг Харкова на рівні «B»/«AA-(ukr)»

Fitch Ratings сьогодні підтвердив рейтинги міста Харкова: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B» з «Негативним» прогнозом, короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз за національним довгостроковим рейтингом – «Стабільний».

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу рейтингового агентства.

Рейтинги враховують погіршення економіки міста, зменшення податкових доходів і негнучкість операційних витрат. Водночас рейтинги відображають прийнятні, але такі, що знижуються, показники виконання бюджету міста, відсутність прямого боргу і низький рівень непрямого ризику (борг плюс інша заборгованість за класифікацією Fitch). «Негативний» прогноз обумовлений «Негативним» прогнозом за довгостроковими суверенними рейтингами, оскільки рейтинги міста обмежені рейтингами держави.

Fitch очікує, що операційна маржа міста в 2009 р. складатиме 5%-7%, знизившись із 10,9% в кінці 2008 р. і 13,2% в кінці 2007 р. У 2009 р. вірогідне зменшення операційних доходів, зважаючи на вплив на економіку міста з боку глобальної фінансової кризи та рецесії всередині країни. Проте додаткові податкові пільги, що надаються центральним урядом, повинні частково компенсувати очікуване зниження операційного доходу. Профіцит міського бюджету до руху боргу скоротився з 132,2 млн. грн. у 2007 р. до 75,7 млн. грн. у 2008 році.

З ІІ півріччя 2008 року Харків не має прямого боргу, після того, як місто повністю погасило внутрішню емісію трирічних облігацій. Умовні зобов’язання обмежені боргом невеликої кількості комунальних підприємств і залишаються під жорстким контролем. Таким чином, непрямий ризик міста зберігається на керованому рівні. Гнучкість витрат Харкова значною мірою стримується негнучкими поточними трансфертами й оплатою праці в бюджетному секторі, які склали 81% операційних витрат у 2007-2008 рр. У 2009 році операційні витрати можуть зазнати на собі подальший тиск зважаючи на збільшення обсягу трансфертів, якщо до кінця 2009 р. рецесія виявиться глибшою, ніж очікувалося.

Харків є другим найбільшим містом країни і найспроможнішим муніципалітетом Харківської області. У Харкові проживає 1,458 млн. людей, тобто 3,1% від загальної кількості населення країни. Область забезпечує 6,1% від ВВП України.

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