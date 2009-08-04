Харків найближчим часом отримає з держбюджету 400 млн. грн.

Найближчим часом Харків одержить з державного бюджету майже 400 млн. грн. на підготовку до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Сергія СТОРОЖЕНКА.

За його словами, підписано відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, відповідно до якого найближчим часом Харків одержить з держбюджету майже 400 млн. грн. на підготовку до Євро-2012.

С.СТОРОЖЕНКО зауважив, що ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію стадіону «Металіст» та Харківського аеропорту.

«На реконструкцію Харківського аеропорту буде спрямовано 187 млн. грн., на реконструкцію стадіону «Металіст» - 206,6 млн. грн. У цілому вартість будівельних робіт на стадіоні «Металіст» оцінюється в півмільярда гривень», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Повністю роботи на стадіоні «Металіст», за його словами, планується завершити нинішньою осінню.