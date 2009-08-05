Результати матчів Ліги Чемпіонів
07:36, 05 серпня 2009Харьків
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5 серпня - грає Шахтар
Закінчилися ігри третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів
Панатінаїкос – Спарта Прага 3:0 (Перший матч 1:3)
Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)
Маккабі Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)
Твенте – Спортинг Ліссабон 1:1 (0:0)
Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).
5 серпня буде зіграно решту матчів раунду, серед яких гра в Румунії місцевої Тімішоари та донецького Шахтаря (перший матч 2:2), а також:
Олімпіакос Пірей – Слован Братислава (Перший матч 2:0)
Партизан – АПОЕЛ (0:2)
Стабек – Копенгаген (1:3)
Левскі – Баки (0:0)
Марибор – Цюрих (3:2)
Дебрецен – Левадія (1:0)
Динамо Москва – Селтік (1:0)
Славія Прага – Шериф (0:0)
БАТЕ – Вентспілс (0:1)
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