Порушнику кордону за горіхи дісталося на горіхи

Три тони горіхів намагався вивезти з України житель Бєлгородської області.

Як повідомив прес-секретар Харківського прикордонзагону Дмитро Горкольцев, порушника кордону затримали вчора вранці. Автомобіль ГАЗель загін прикордонників помітив поблизу кордону між українським Рубіжним та російським пунктом Кисельово. Вантажівка з російськими номерами рухалася в бік Росії. Водій не реагував на вимогу зупинитися, тому прикордонники розстелили «кактус» – спецзасіб для зупинки машин. ГАЗель з пробитими шинами зупинилася за кілька метрів від лінії кордону.

Водій віз до Росії ящики з чищеними волоськими горіхами, всього 2,8 тонн, які експерти оцінили в 42 тис. грн. У чоловіка вилучили не лише вантаж, але й машину вартістю 32 тис. грн.

05.08.2009 10:26

Медиапорт