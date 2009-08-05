Завершується святкування 165-річчя від дня народження Рєпіна

Сьогодні на батьківщині відомого художника Іллі Рєпіна в м. Чугуїв Харківської області завершуються урочистості на честь 165-ї річниці від дня його народження.

Як повідомив УНІАН голова обласного відділення Спілки художників України Віктор КОВТУН, який є одним з організаторів святкування, вранці відбувся урочистий мітинг у меморіальній садибі Іллі Рєпіна. Зараз проходить святкове чаювання «Рєпін пригощає...».

Після цього відкриється виставка унікальних фотографій другої дружини художника Наталії Нордман-Сєвєрової з колекції музею-садиби І.Рєпіна «Пенати» (Санкт-Петербург).

Продовжаться торжества початком роботи ще однієї виставки - «Час і простір». На ній свої роботи представить харків`янин Євген КОРОВ’ЯНКО - член Національної Спілки художників України.

Довідка УНІАН. Ілля Рєпін — російський і український художник, живописець, майстер портретів, історичних та побутових сцен. Мемуарист, автор низки нарисів, що склали книгу спогадів «Далеке близьке». Народився в сім`ї військового поселенця 5.08.1844 р. в Чугуєві. Навчався у Петербурзі в Малювальній школі Товариства заохочення художників та в петербурзькій Академії Мистецтв. Помер 29.9.1930 р. в Куоккала, Фінляндія (нині Рєпіно Ленінградської області).