До 23 серпня відремонтують дві станції метро

До Дня міста метрополітен ремонтує станції «Наукова» та «Архітектора Бекетова».

Як повідомляє сайт метрополітену, на честь Дня міста – 23 серпня в Харкові відзначають річницю звільнення від фашистських загарбників – на станціях замінять облицювальні матеріали.

Також до свята в метро вимиють усі вагони, причому, як стверджують у підземці, за допомогою нового обладнання. Уже обробили третину всіх потягів.

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