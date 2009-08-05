До 23 серпня відремонтують дві станції метро
14:25, 05 серпня 2009Харьків
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«Наукову» та «Архітектора Бекетова»
До Дня міста метрополітен ремонтує станції «Наукова» та «Архітектора Бекетова».
Як повідомляє сайт метрополітену, на честь Дня міста – 23 серпня в Харкові відзначають річницю звільнення від фашистських загарбників – на станціях замінять облицювальні матеріали.
Також до свята в метро вимиють усі вагони, причому, як стверджують у підземці, за допомогою нового обладнання. Уже обробили третину всіх потягів.
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