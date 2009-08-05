Влада Харкова має намір знести всі МАФи без документів

Чорний список до Дня міста. У мерії вирішили серйозно зайнятися незаконно встановленими кіосками в місті.

Як повідомив сьогодні на засіданні міськвиконкому Геннадій Кернес, до 23 серпня – Дня міста – чиновники з правоохоронцями й МНСниками проведуть по місту рейд, ціль – незаконні МАФи (малі архітектурні форми).

Перші «на прицілі» – споруди на Холодній Горі. Але вже до наступного засідання виконавського комітету влада має намір скласти список всіх незаконно встановлених кіосків. Наприклад, два знайшли під час ремонту на вулиці Пушкінської.

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