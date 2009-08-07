Результати матчів Ліги Європи

10:54, 07 серпня 2009
Харьків
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Українські команди пройшли етап

Закінчилися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

ПАОК – Волеренга 0:1 (перший матч 2:1)

Пасуш де Феррейра – Бней-Єгуда 0:1 (0:1)

Гамбург – Рандерс 0:1 (4:0)

Гент – Рома 1:7 (1:3)

Црвена Звезда – Динамо Тбілісі 5:2 (0:2)

Сараєво – Гельсінгборг 2:1 (1:2), за пенальті 5:4

Хайдук Спліт – Жилина 0:1 (1:1)

Фулхем – Ветра 3:0 (3:0)

Мазервелл – Стяуа 1:3 (0:3)

Галатасарай – Маккабі Нетанія 6:0 (4:1)

* МЕТАЛІСТ – РІЄКА 2:0 (2:1)

АПОП Кіранас – Рапід Відень 2:2 (1:2)

Оденсе – Работнічки 3:0 (4:3)

Бреда – Полонія Варшава 3:1 (1:0)

Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)

* ІНТЕРБЛОК – МЕТАЛУРГ Донецьк 0:3 (0:2)

Карабах – Хонка 2:1 (1:0)

Лахті – Брюгге 1:1 (2:3)

Легія Варшава – Бреннбю 2:2 (1:1)

Сігма – Абердин 3:0 (5:1)

Хапоель Тель-Авів – Гьотеборг 1:1 (3:1)

Черно море – ПСВ Ейндховен 0:1 (0:1)

Ельфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)

Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)

Янг Бойз – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)

Аустрія Відень – Войводина 4:2 (1:1)

Штурм – Петровац 5:0 (2:1)

Деррі Сіті – ЦСКА Софія 1:1 (0:1)

Крила Рад – Сент-Патрікс 3:2 (0:1)

Лілль – Севойно 2:0 (2:0)

Славен – Тромсе 0:2 (1:2)

Лех – Фредрікстад 1:2 (6:1)

Слован Ліберець – Вадуц 2:0 (1:0)

Кошице – Славія Сараєво 3:1 (2:0)

Омонія – Васлуй 1:1 (0:2)

 

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