Причини НВ у метро міністерська комісія назве сьогодні

Чому кілька годин не працювало метро і як сталося, що вісім тисяч пасажирів довелося евакуювати. Сьогодні стануть відомі результати перевірки комісії Мінтрансу.

Уже майже два тижні експерти з’ясовують причини надзвичайної пригоди, яка сталася в підземці наприкінці минулого місяця.

Тоді загорілася одна з підстанцій, що забезпечує метрополітен електрикою. За версією МНС, причина пожежі – «тепловий прояв електричного току», але остаточний висновок зробить комісія Міністерства транспорту, яка сьогодні перебуває у Харкові.

Начальник метро Сергій Мусєєв наполягає: провини підземки у пригоді немає. Кабель, який загорівся, навіть не належить метро, він власність «Харківобленерго».

Більше того, Мусєєв має намір заохотити працівників, які не розгубилися і зробили все можливе, аби убезпечити пасажирів, які були під землею, і якнайшвидше поновити рух потягів. П’ятнадцять метрополітенівців отримають від начальства премію – 100-200 гривень.

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