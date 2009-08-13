Медведєв зверненням до Ющенка хотів відвернути увагу росіян

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ своєю гострою критикою Президента України Віктора ЮЩЕНКА хотів у першу чергу відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, котрі загострюються через світову економічну кризу.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловила аналітик Центру Східних досліджень Анна ГУРСЬКА.

«Ця заява в першу чергу для росіян, по друге – для міжнародної спільноти, і в останнє – для українців», - сказала аналітик.

Вона відзначила, що росіяни мають потребу відчувати себе «сильною» державою, і лист Д.МЕДВЕДЄВА, в якому він відверто заявляє про необхідність узгодження з Москвою політики України, задовольняє таку потребу.

А.ГУРСЬКА сказала, що це звернення є також сигналом-нагадуванням для міжнародної спільноти про імперські абміції Росії, яка вважає колишні радянські республіки територією свого однозначного впливу.

Експерт назвала «абсурдними» звинувачення російського президента, що Україна не має право самостійно визначати для себе політику щодо інтеграції в НАТО чи співпраці з Європейським Союзом, в тому числі, в газовій сфері.

«Це питання суверенної політики», - сказала аналітик.

А.ГУРСЬКА зауважила, що ні колишній президент РФ Володимир ПУТІН, ні нинішній ніколи не мали бажання розвивати співпрацю з В.ЮЩЕНКОМ, котрий переміг на минулих виборах підтримуваного Москвою та тодішньою українською владою Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Це стара образа з 2004 року», - сказала вона.

Аналітик висловила думку, що критика Д.МЕДВЕДЄВА, яку одразу підтримав В.ЯНУКОВИЧ, котрий має зараз найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів на пост президента у виборах 2010 року, не додасть йому голосів виборців.

Вона зауважила, що В.ЯНУКОВИЧ має стабільний електорат, а частина людей, котрі могли його підтримати, можуть розцінити його однозначну та швидку підтримку слів Д.МЕДВЕДЄВА як антидержавну позицію.

«Він (ЯНУКОВИЧ) показав, що не є державним мужем», - вважає польський експерт.