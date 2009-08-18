Підприємець незаконно отримав 27 млн. грн. кредиту

Харків. 18 серпня. УНІАН. У Харківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора приватного підприємства, котрий надав до філії відділення банківської установи неправдиву інформацію щодо наявності заставного майна й отримав кредит у сумі 27 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222 та ч.1 ст.366 (шахрайство з фінансовими ресурсами та службове підроблення) Кримінального кодексу України.