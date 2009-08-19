СБУ затримала голову єврейської громади Харкова, який інсценував своє зникнення

Харків. 19 серпня. УНІАН. У Дніпропетровську співробітники СБУ знайшли голову єврейської ортодоксальної релігійної громади Харкова, який інсценував своє зникнення 13 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Про зникнення голови єврейської ортодоксальної релігійної громади Харкова правоохоронців повідомив його батько. Чоловіки мали зустрітися 13 серпня біля одного з банків у центрі Харкова, де син планував передати батьку 100 тис. дол. США. Проте у призначений час він на зустріч не з’явився, і, за повідомленнями співробітників банку у фінансову установу не заходив. Натомість біля банку був знайдений його автомобіль. На зв’язок зниклий не виходив, його мобільний телефон було відключено.

За відповідною заявою органи міліції порушили кримінальну справу, розглядалися версії щодо викрадення, пограбування тощо. По допомогу у розшуку зниклого єврейська громада звернулася й до СБУ.

Цілого та неушкодженого голову релігійної громади знайшли в одній із багатоповерхівок спального району Дніпропетровська та доставили до Управління СБУ у Дніпропетровській області. Під час опитування харків’янин зізнався, що у Дніпропетровську опинився за власною волею, намагаючись уникнути фінансових претензій, оскільки програв на Лондонській фінансовій біржі понад 1 млн. дол.

З’ясувалося, що для отримання грошей для гри на біржі чоловік віддав під заставу банкам 6 квартир, які є власністю його релігійної громади. Чоловік доставлений до Харкова, де дає свідчення у рамках розслідування раніше порушеної кримінальної справи.