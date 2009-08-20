Керувати лісним та мисливським господарством буде Мусієнко

Нові призначення

Харків. 20 серпня. УНІАН. Новим керівником обласного управління лісового та мисливського господарства призначено Сергія МУСІЄНКА. Як повідомляє сайт облдержадміністрації, нового начальника колективу управління представив голова Державного Комітету лісового господарства Микола ТИМОШЕНКО. С.МУСІЄНКО закінчив Український державний аграрний університет (м. Київ). З 1993 до 1996 року був аспірантом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації, має науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, з 2004 року обіймав посаду директора державного підприємства «Жовтневе лісове господарство».

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