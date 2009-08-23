Харків святкує День міста

Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові святкують День міста, а також 66-ту річниці його визволення від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці ветерани війни, представники влади, депутати та жителі міста поклали квіти до Меморіалу Слави.

Вітаючи ветеранів Другої світової війни та всіх харків’ян, губернатор Арсен АВАКОВ зазначив, що нинішні покоління «знають ціну і значення цього вікопомного подвигу», пам`ятають, що «саме наша країна, наша армія, наш воїн завдав нацизму вирішального та нищівного удару». Він нагадав, що «за волею долі, Харківщина виявилися в епіцентрі найкривавішої війни ХХ століття». Тодішня столиця України «була містом особливої уваги гітлерівців. В результаті, за оволодіння містом йшла запекла боротьба. Воно двічі переходило з рук у руки, пережило окупацію, голод і руйнування, але вистояло та відродилося».

А.АВАКОВ також нагадав, що понад 400 тисяч харків`ян билися на фронтах Другої світової війни, дві третини з них загинули. Всього за 21 місяць окупації було вбито й замордовано понад 256 тис. земляків, 164 тис. вивезені на примусові роботи. З 900 тисяч довоєнного населення в місті залишилося 200 тисяч.

«Наші батьки та діди перебороли нестерпні лихоліття й випробування. Їхній досвід віри, єдності й прагнення до кращого, як ніколи, потрібні нам сьогодні», - наголосив А.АВАКОВ і додав, що «святий борг кожного харків`янина – зберігати пам`ять про цей великий подвиг. Шанувати його як історію звитяги, високого патріотизму й сили духу».

Сьогодні у Харкові тривають урочисті заходи та масові гуляння. Зокрема, у другій половині дня у міських парках культури та відпочинку розпочнуться театралізовані свята для жителів міста. О 19.30 на майдані Свободи розпочнеться головна святкова програма до Дня міста: нагородження ветеранів-визволителів Харкова, святкова церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин Харкова», відбудуться святковий концерт і фейєрверк.