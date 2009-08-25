В Харкові у вівторок без опадів

Харків. 25 серпня. УНІАН. У вівторок у Харкові хмарно з проясненням. Опадів не очікується. Температура вночі 13-14°, вдень – 24-25°

25 серпня в Україні опади не очікуються. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті місцями вночі 15-18°, вдень 27-29°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°.