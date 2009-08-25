Три райони Харкова на добу залишаться без води

Харків. 25 серпня. УНІАН. У трьох районах Харкова – Московському, Київському та Фрунзенському районах – буде тимчасово припинено подачу води

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією Комунального підприємствоа «ВТП «Вода», подачу води буде припинено у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту на спорудах водогону в рамках їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період,

Вода буде відсутня з 8.00 26 серпня до 8.00 27 серпня:

в частині Московського та Київського районів, обмеженій вулицями Гв.Широнінців, Н.Ужвій, окружною дорогою, Салтівським шосе до вул. Гв.Широнінців;

в частині Фрунзенського району, обмеженій вулицями Балканською, Петрозаводською, Базарною, Краснодарською, сел. Перемоги до Салтівського шосе, а також селищ Немишля та Петренки від вул. Краснодарської до р.Немишля.

Тел. для довідок: 734-91-53.