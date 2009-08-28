Харківське метро стало власністю міста

Харків. 28 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України передав метро міста Харкова з державної власності у комунальну власність міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у четвер на брифінгу в Харкові.

«Те, що я обіцяла, ми виконали. По-перше, ми передали метро місту в комунальну власність. Ви знаєте, що метро було у власності держави на балансі Мінтрансу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що прохання передати метро у власність міста було з боку як міської, так і обласної влади Харкова.

Прем`єр також повідомила, що сьогодні ж відповідне рішення уряду буде передано нею до мерії Харкова.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що місту вже перераховано 75 млн. грн. для будівництва метро. «Я хочу перед вами відзвітуватися, що вони вже, напевно, знаходяться у вас на рахунках в місті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.