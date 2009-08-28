Луценко замінив Развадовського на Сліпченка (доповнена)

Харків. 28 серпня. УНІАН. Наказом міністра внутрішніх справ України від 27 серпня замість Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО начальником ГУ МВС України у Харківській області призначено генерал-лейтенанта міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА, який до цього часу працював радником міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії МВС, яка відбувається у Хмельницькому, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, В.РАЗВАДОВСЬКОГО призначено начальником Департаменту транспортної міліції МВС України.

Водночас на прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що звільнення В.РАЗВАДОВСЬКОГО з посади керівника міліції Харківщини пов’язане не з його роботою, а зі станом здоров’я.

«Призначення В.РАЗВАДОВСЬКОГО на Департамент транспорту є підвищенням… Він людина емоційна, і тому продовжувати війну самостійно з харківським безпредєлом чревато для його здоров’я», - сказав міністр, зауваживши при цьому, що В.РАЗВАДОВСЬКИЙ останнім часом двічі потрапляв до лікарні у вкрай важкому стані.