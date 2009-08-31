Металіст виграв у Металурга (З)

Харківський клуб на 3-му місці

Харків. 31 серпня. УНІАН. У виїзному матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки запорізькому Металургу з рахунком 2:0. Обидва голи у ворота Металурга забив Джексон 11, 84. Зігравши п’ять матчів, Металіст набрав 12 очок і перебуває на третьому місце в турнірній таблиці Чемпіонату. Лідирують Динамо (5 ігор, 13 очок) і Таврія (6 ігор, 13 очок).

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