Металіст виграв у Металурга (З)
00:01, 31 серпня 2009Харьків
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Харківський клуб на 3-му місці
Харків. 31 серпня. УНІАН. У виїзному матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки запорізькому Металургу з рахунком 2:0.
Обидва голи у ворота Металурга забив Джексон 11, 84.
Зігравши п’ять матчів, Металіст набрав 12 очок і перебуває на третьому місце в турнірній таблиці Чемпіонату.
Лідирують Динамо (5 ігор, 13 очок) і Таврія (6 ігор, 13 очок).
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