Сьогодні на Сході 26-31°

Харків. 31 серпня. УНІАН. Завтра в деяких регіонах України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 31 серпня буде мінлива хмарність. У західних областях, на півдні Лівобережжя та в Криму без опадів, на решті території короткочасні дощі (невеликі та помірні), місцями грози, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на півдні та сході України південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 8-13°, на решті території 12-17°, у Криму до 20°; вдень 19-24°, на сході та півдні, крім Одещини, 26-31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Києві та області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у Києві вночі 10-12, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 21-23°, в Дніпрі біля Києва 21°.