В українській армії буде введено нове звання

Харків. 2 вересня. УНІАН. Через кілька років в українській армії може з`явитися нове звання – головний сержант виду збройних сил. Про це кореспондентові ІА «МОСТ-Харьков» повідомив в.о. командувача Сухопутними військами Збройних сил України Рауф НУРУЛЛІН.

«Це буде нова посада. Така людина знатиме практично всі питання, які стосуються сержантського і старшинського складу. Тому головний сержант виду збройних сил може бути радником керівника відповідного рівня - наприклад, командувача Сухопутних військ України», - сказав Р.НУРУЛЛІН.

За словами Р.НУРУЛЛІНА, зараз у Міністерстві оборони України триває робота щодо зміни статуту, і, можливо, нове звання з`явитися за три-чотири роки.