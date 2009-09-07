Харків’янин Гвоздик здобув другу перемогу на чемпіонаті світу з боксу

Харків. 7 вересня. УНІАН. Другу перемогу на чемпіонаті світу в Мілані здобув харківський боксер Олександр ГВОЗДИК (81 кг).

Як повідомляє сайт boxnews.com.ua, О.ГВОЗДИК достроково зупинив сенегальця Файє АССАНЕ, коли в третьому раунді через кровотечу з носа за порадою лікаря у рингу рефері зупинив поєдинок.

Вже у першому раунді О.ГВОЗДИК забезпечив собі солідну перевагу 7:1, а в другому раунді зміг відправити суперника в нокдаун і під кінець красивого вибити йому капу з рота. Зустріч була зупинена в середині третього раунду, коли після другого огляду лікар порадив припинити бій через сильну кровотечі з носа сенегальського боксера. На момент зупинки О.ГВОЗДИК вигравав 16:3. Наступний поєдинок Олександр проведе 7 вересня (денна сесія) проти німця Рене КРАУЗЕ, який напередодні отримав перемогу з рахунком 5:1 над корейцем Донг Хойє КІМОМ.

На знімку: Олександ Гвоздик на Чемпіонаті світу в Мілані.

Фото Олександра ПОДАВАЛЕНКА