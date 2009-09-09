У Харкові горіло приміщення трикотажки
07:43, 09 вересня 2009Харьків
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Дах гасили 5 автоцистерн
Харків. 9 вересня. УНІАН. У вівторок у Харкові сталася пожежа на території фірми «Трикотажне об’єднання», що по вул. Основ’янська, 55.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, горіли дерев’яні конструкції на горищі приміщення адміністративної двоповерхової споруди трикотажки.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі становила 80 кв. метрів. У гасінні пожежі брало участь 5 одиниць техніки та 25 бійців МНС. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені дерев’яні конструкції на горищі приміщення будівлі. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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