У Харкові горіло приміщення трикотажки

Харків. 9 вересня. УНІАН. У вівторок у Харкові сталася пожежа на території фірми «Трикотажне об’єднання», що по вул. Основ’янська, 55.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, горіли дерев’яні конструкції на горищі приміщення адміністративної двоповерхової споруди трикотажки.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі становила 80 кв. метрів. У гасінні пожежі брало участь 5 одиниць техніки та 25 бійців МНС. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені дерев’яні конструкції на горищі приміщення будівлі. Причина пожежі та збитки встановлюються.