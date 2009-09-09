У Харкові протестуватимуть проти дитячого алкоголізму

Харків. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні громадська організація «Право на справедливість» проводить пікетування Харківської обладміністрації з приводу зростання дитячого алкоголізму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори пікетування, акція розпочнеться о 13.00 на майдані Свободи під гаслом «Зупинимо дитячий алкоголізм».

За інформацією організаторів акції, сьогодні Україна посідає перше місце в світі щодо дитячого алкоголізму. За даними ВОЗ, кожен третій учень початкової школи хочаб б раз вживав спиртне. На диспансерному обліку в першому півріччі 2008 року знаходилося 3,5 тис. осіб, з них 105 - страждає алкогольним психозом. 7% дітей, які потрапляють до лікарень з діагнозом «отруєння», підірвали здоров`я алкогольними напоями.

У Харкові на обліку знаходиться понад 2 тисячі дітей-алкоголіків. Середній показник по країні - 7,6% юних алкоголіків на 100 тисяч населення, у Харкові 4.1%.