Водовозов і Мусєєв проведуть прес-конференцію

Початок о 12.00

Харків. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні відбудеться прес-конференція директора Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міської ради Євгена ВОДОВОЗОВА та начальника Харківського метрополітену Сергія МУСЄЄВА. Як повідомляє сайт Харківської міськради, прес-конференція пройде в прес-центрі міської ради (вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 2 пов.). Початок о 12.00.

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