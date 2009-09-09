Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,5 4 - 8,75 грн.

Харків. 9 вересня. УНІАН. На 9 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,6 грн. (продаж - 8,92 грн.), євро - 12,5 грн. (12,85 грн.), Базис - 8,54 (8,56), 12,55 (12,79), Реал-банк - 8,75 (8,85), 12,62 (12,8) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 9 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.7000 (на 8 вересня – 799.5000) 100 EUR – 1157.4058 (на 8 вересня – 1145.6835) 10 RUR – 2.5488 (на 8 вересня – 2.5438).

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