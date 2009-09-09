Міліція накрила у Харкові ще одне казино

Харків. 9 вересня. УНІАН. Правоохоронці Харкова викрили ще одне підпільне казино.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, залу ігрових автоматів було виявлено по проспекту Тракторобудівників у ході проведення заходів боротьби із забороненими видами господарської діяльності.

Організацією ігрового процесу займався 44-річний харків’янин. Під час перевірки у залі знаходилося 5 відвідувачів, а також адміністратор та 44-річний харків’янин - організатор ігрового процесу, які всупереч Закону України «Про заборону ігорного бізнесу на території України» забезпечували діяльність казино. Під час огляду приміщення казино працівниками міліції вилучено 14 ігрових автоматів, а в приміщенні каси вилучено гроші в сумі 3 тис. 420 грн.

На цей час зібраний матеріал передано до органів слідства для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 203 КК України, повідомили в ЦЗГ.